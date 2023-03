Re Carlo III fa traslocare tutti dalle case reali

Il sovrano ha deciso di mettere William e Kate al posto del fratello Andrea, che si sposterà nella residenza di Harry e Meghan. Per i duchi di Sussex resterà una suite a Buckingham Palace. Intanto continuano i preparativi per l'incoronazione del 6 maggio ascolta articolo Condividi

Andrea, duca di York, deve lasciare il Royal Lodge di Windsor, una sontuosa residenza di 30 stanze che il terzo figlio della defunta regina Elisabetta II ha occupato per vent’anni. Contemporaneamente Harry e Meghan hanno ricevuto l’ordine di sfratto da Frogmore Cottage, una residenza di dieci stanze vicino al castello di Windsor, dono di nozze della regina Elisabetta. Queste le decisioni prese da re Carlo III che spiazza tutti, la famiglia reale in primis. Continuano intanto i preparativi per l’incoronazione del 6 maggio, mentre il sovrano sta organizzando l'agenda dei suoi primi viaggi all’estero. A fine mese si recherà in visita in Francia e Germania.

Il Monopoli reale approfondimento Harry e Meghan invitati all'incoronazione di re Carlo III Re Carlo III desidera snellire la monarchia e gioca a monopoli con le dimore reali. Harry e Meghan dovranno rinunciare al cottage di Frogmore a Windsor. Alloggio offerto al fratello Andrea che a sua volta dovrà lasciare la sontuosa Royal Lodge Mansion che ha bisogno urgente di lavori di restauro. Dimora perfetta per accogliere William e Kate: l’attuale Adelaide Cottage, la casa di quattro stanze in cui ora risiedono, va un po’ stretta a una coppia che ha ormai tre figli. Il Principe Andrea può comunque consolarsi col fatto che l’Adelaide Cottage andrà probabilmente a sua figlia Eugenia, che al momento non dispone di una proprietà sua.



Il Frogmore Cottage approfondimento Regno Unito, la confessione di Harry: "La marijuana mi ha aiutato" Re Carlo spinto, a quanto pare, dal primogenito William ha ordinato ai duchi di Sussex di sgombrare la proprietà. La pubblicazione di “Spare”, il memoriale al veleno di Harry, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una fonte reale al “Mail on Sunday” fa sapere che anche se “Carlo è furioso, come lo è William, il re non è una cattiva persona: non desidera vedere suo fratello Andrea senzatetto e non vuole privare i Sussex di una base in Gran Bretagna”. Frogmore Cottage si trova nella tenuta di Windsor ma Harry e Meghan vi soggiornavano ormai solo durante le rare visite nel Regno Unito dopo lo strappo dalla Royal Family e il trasferimento in America del 2020.