Harry e Meghan invitati all'incoronazione di re Carlo III

Non si sa ancora se parteciperanno alla cerimonia. Sta di fatto che il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati all'incoronazione di Carlo III che si terrà il 6 maggio a Londra. Lo ha rivelato il Sunday Times che cita un portavoce dei Duchi di Sussex, secondo cui Harry ha ricevuto una email dall'ufficio di sua maestà a proposito dell'incoronazione del padre 74enne. “Una decisione immediata sulla presenza del duca e della duchessa non sarà comunicata da parte nostra in questa fase” ha precisato il portavoce.

Nonostante le numerose accuse alla casa reale, la coppia che vive ormai dal 2020 negli Stati Uniti, potrebbe ben presto tornare nel Regno Unito. Harry e Megan sono tornati solo in rare occasioni dalla rottura con la Royal Family. L’ultima visita è stata per il funerale della regina Elisabetta II lo scorso settembre. Ancora prima il duca di Sussex aveva viaggiato da solo per il funerale del nonno, il principe Filippo, nel 2021. Il ritorno dei "Sussex" nel Regno Unito è al centro di numerose speculazioni sui media britannici negli ultimi mesi. Dopo un documentario andato in onda su Netflix a dicembre, Harry ha pubblicato a gennaio il suo libro di memorie “Spare” in cui descrive nel dettaglio la rottura della sua relazione con suo padre e il fratello William.

Il principe Harry si è sempre sentito leggermente diverso dalla sua famiglia, proprio come si sentiva la defunta madre. Ma non per questo si considera una vittima. Questo avrebbe detto il duca di Sussex in un’intervista online riservata solo agli acquirenti del suo libro “Spare”. Lo riporta la Bbc. Harry ha anche confessato di temere di perdere i ricordi di sua madre Diana e che dopo la pubblicazione del libro si è sentito "incredibilmente libero". Nella conversazione con Gabor Matè, un medico e scrittore ungherese davanti a un caminetto in California, Harry ha denunciato il razzismo vissuto da sua moglie Meghan ed è tornato a parlare delle droghe. “Prendere cocaina non è stato niente per me" ha precisato il principe Harry ma "la marijuana è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato”.