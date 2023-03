Cina, creata app MUA per inviare baci a distanza: come funziona

Il dispositivo funziona attaccando finte labbra di silicone al telefonino. Zhao Jianbo ha avuto l'idea durante l'isolamento da pandemia ascolta articolo Condividi

Una start-up cinese ispirata dall'isolamento del lockdown ha inventato la macchina per baciare a distanza che trasmette i dati dei baci degli utenti raccolti attraverso sensori di movimento nascosti nelle labbra di silicio, che si muovono simultaneamente quando riproducono i baci ricevuti. Stanco del lockdown che lo teneva lontano dalla fidanzata, Zhao Jianbo ha avuto l'idea di inventare un dispositivo per mandare e ricevere baci a distanza. La sua invenzione si chiama MUA - il suono che si fa appunto quando si manda un bacio - e funziona così: gli innamorati devono scaricare un'app e attaccare la macchina-manda baci con le finte labbra di silicone al telefonino, nella porta Usb che si usa di solito per ricaricare la batteria. Il MUA cattura e riproduce anche il suono e si riscalda leggermente durante il bacio, rendendo l'esperienza più autentica, ha detto Siweifushe, con sede a Pechino."Ora lo voglio portare in tutto il mondo, anche da voi in Italia", ha raccontato a Repubblica, Zhao Jianbo.

Lanciato a fine gennaio, costa 260 yuan approfondimento Cina, in vendita online un dispositivo per inviare baci “realistici” "Cattura e riproduce anche i suoni e si riscalda leggermente durante il bacio, rendendo l'esperienza più autentica", racconta Zhao. Il 31enne si è laureato con una tesi proprio sulla mancanza di intimità fisica durante le videochiamate. Le chiusure per colpa del Covid imposte dalla Cina in questi anni hanno giocato un ruolo fondamentale per la sua invenzione. Ma si affretta a precisare che questa è soltanto una parte delle ragioni: "Voglio che il mio Paese sia la culla di un gadget del genere che, sono sicuro, diventerà popolare in tutto il mondo". Il primo prototipo di MUA è stato lanciato a fine gennaio alla modesta cifra di 260 yuan, 37 euro. "Nel giro di due settimane ne abbiamo venduti 1.500. Poi gli ordini sono arrivati a 8mila. Puntiamo a raggiungere quest'anno le 300mila vendite. Entro qualche mese sarà disponibile in Europa, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Ho già contatti con distributori italiani".

In cantiere un dispositivo per gli abbracci vedi anche Cyberbullismo, Moige: lockdown ha aumentato del 10% i casi tra minori Zhao ha in mente altri progetti. "Lanceremo una serie di prodotti per la promozione dell'intimità a distanza. Un dispositivo per gli abbracci e uno per le chiamate grazie al quale gli utenti, toccando uno speciale tasto sul loro smartphone, potranno sentire il battito del cuore dei loro amanti. Sono prodotti ancora in fase di ricerca e contiamo di lanciarli sul mercato nel giro di un paio di mesi".

App bacio