Cina, in vendita online un dispositivo per inviare baci “realistici”

Il dispositivo

In vendita per 288 yan (40 dollari) sul Taobao, tra le più grandi piattaforme di shopping online cinesi, l’apparecchio ha ottenuto centinaia di recensioni. Per i più si tratta di un aggeggio “volgare” e “inquietante”. In tanti hanno espresso preoccupazione sul possibile utilizzo da parte dei minori. In pochi ne vedono il lato divertente. Per inviare un bacio, gli utenti devono scaricare un'app per telefono cellulare e collegare il dispositivo alla porta di ricarica del telefono. Dopo “essersi ritrovate” nell'app, le coppie possono avviare una videochiamata e trasmettersi reciprocamente le repliche dei loro baci. È possibile utilizzare il dispositivo anche come “moderno Cupido” per trovare l’anima gemella. L’apparecchio, infatti, consente agli utenti di utilizzare la funzione “kissing Square” per baciare in modo anomino perfetti sconosciuti. Gli utenti possono anche "caricare" i loro baci nell'app affinché altri possano scaricarli e provarli.