Bungee jumping, corda si spezza durante il salto: turista sopravvive

E' successo in un parco divertimenti situato nel nord-ovest di Pattaya. L'uomo, un 39enne di Hong Kong, ha raccontato la vicenda, che non ha avuto conseguenze troppo gravi, alla Cnn

Un’esperienza terrificante ma per fortuna senza nessuna conseguenza troppo grave. E’ quella occorsa ad un turista 39enne di Hong Kong che a gennaio scorso, mentre si trovava in un parco divertimento nella città di Pattaya, in Thailandia, è saltato da un trampolino alto 10 piani per fare bungee jumping. Ma, proprio nel culmine del salto, ha visto la corda spezzarsi. L’uomo è atterrato in acqua riportando solo alcuni lividi. Il filmato relativo alla vicenda è diventato virale proprio in questi giorni dopo che l’uomo ha reso pubblica la sua storia. Lo ha riportato, tra gli altri, anche la Cnn, diffondendo il video di quanto successo.