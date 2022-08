Donna muore facendo bungee jumping mentre il compagno la filma

La tragedia è avvenuta in Kazakistan. Il gestore dell'impianto è stato condannato a 4 anni di carcere per la morte della 33enne

Una donna di 33 anni, Yevgenia Leontyeva, è morta facendo bungee jumping per la prima volta. L'incidente è avvenuta in Kazakistan, dove si trovava in vacanza. Dopo il salto nel vuoto, la corda si è spezzata e Yevgenia si è schiantata al suolo sotto gli occhi del marito che ha filmato la tragedia. La 33enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata dichiarata morta poco dopo.