Australia, scoperta nuova specie di ragno gigante

Una nuova specie di ragno gigante è stata scoperta nella cintura di Brigalow, nel Queensland centrale, in Australia, dagli scienziati del Queensland Museum. E' stata chiamata Euoplos Dignitas. Si tratta di un grande ragno botola che vive in habitat boschivi aperti e costruisce le sue tane nel terreno delle regioni del Queensland centrale.

Il nome

Il nome di questa nuova specie deriva dal latino Dignitas (dignità o grandezza), in virtù delle dimensioni considerevoli del ragno. Il nome rende anche omaggio al Progetto DIG, che ha sostenuto la ricerca volta a comprendere meglio la biodiversità del Queensland. Questa specie è nota solo in pochissime località del Queensland centrale e ha perso gran parte del suo habitat a terra, il che rende probabile che sia una specie in via di estinzione.

Lo studio

La ricerca è stata condotta dal Paul Oliver, Senior Curator Terrestrial Vertebrates (Queensland Museum) e dal Michael Rix, Principal Scientist (Terrestrial Biodiversity) e Curator di Arachnology (Queensland Museum) in collaborazione con DES (Department of Environmental Science) squadra specie minacciate e Boobook Consulting.