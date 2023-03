Tajani a Belgrado: "Pieno sostegno a Serbia per integrazione nell'Ue"

"Sono convinto che il futuro dei Balcani occidentali si chiami Europa", Paesi "come la Serbia devono essere parte integrante del mercato interno dell'Ue". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Abbiamo avuto "colloqui politici molto positivi" e "discusso delle iniziative future", ha detto Tajani. "Ad aprile ospiterò a Roma i ministri degli Esteri dei Balcani occidentali per discutere di come accelerare i tempi dell'integrazione di tutti i Paesi candidati a far parte dell'Ue", ha ricordato il ministro.