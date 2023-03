Meghan e Harry potrebbero non ricevere alcun invito per il MET Gala

L'evento più glamour di New York è in programma cinque giorni dall'incoronazione di Carlo III. Sull'esclusione ipotizzata dai tabloid, e ancora non confermata, peserebbe la perdita di consensi dopo l'uscita di Spare, l'autobiografia di Harry

Riflettori ancora puntati sul principe Harry e sua moglie Meghan, che quest'anno potrebbero non essere invitati al Met Gala di New York, l'evento più glamour per il mondo della moda dell'high society nella metropoli americana, organizzato ancora una volta da Anna Wintour, storica direttrice di Vogue e in programma il primo maggio. L'evento si terrà cinque giorni prima dell'incoronazione formale a Londra di re Carlo III nell'abbazia di Westminster.

La perdita di consensi dopo 'Spare', il libro di Harry



A sostenere la tesi del mancato invito da alcuni giorni sono diversi tabloid d'Oltremanica oltre a qualche testata Usa dedita al gossip. Secondo Page Six pare che la coppia potrebbe essere tagliata fuori dall'evento anche in virtù dell'uscita del libro Spare di Harry, diventato un caso editoriale in tutto il mondo, forse responsabile di un'ulteriore frattura con il resto della famiglia Windsor. Anche secondo il Mirror, Anna Wintour avrebbe pensato di non invitare la coppia perché sta perdendo sempre più consensi, e non solo nel Regno Unito. L'autobiografia bestseller con cui Harry, dopo il traumatico strappo dalla Royal Family e il trasferimento in California del 2020, ha battuto tutti i record recenti di vendite per un libro non fiction, non senza diffondere rivelazioni imbarazzanti (e in parte contestate dai detrattori) sia su se stesso sia soprattutto altri membri di casa Windsor. La conferma del mancato invito al Met Gala, in ogni modo, ancora non c'è, e resta aperto il vero interrogativo sull'invito che conta: quello per l'incoronazione del 6 maggio di Carlo III.