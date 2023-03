Barca a vela affondata da una balena nell'Oceano Pacifico

Rick Rodriguez, il proprietario del Raindancer ha raccontato che con l’equipaggio sono rimasti alla deriva in alto mare per 10 ore. Il libro Moby Dick, che narra una storia molto simile, è ambientato nella stessa regione

Una storia che sembra uscita dalle pagine di Herman Melville. Un barca a vela, il Raindancer è stata colpita da una balena nell’Oceano Pacifico e quando il proprietario Rick Rodriguez ha lanciato, via radio l’SOS tutti pensavano stesse scherzando. Nei suoi primi messaggi di testo dalla zattera di salvataggio, ha detto di essere in guai seri. “Tommy, questo non è uno scherzo", ha scritto al suo amico e collega marinaio Tommy Joyce. "Abbiamo colpito una balena e la nave è affondata.Dillo a quante più barche puoi", ha anche esortato Rodriguez. Rodriguez e tre amici erano impegnati da 13 giorni una traversata di tre settimane dalle Galapagos alla Polinesia francese sulla sua barca a vela di 44 piedi, Raindancer. Rodriguez in un'intervista con il Washington Post ha detto che la nave aveva buoni venti e stava navigando a circa 6 nodi quando ha sentito uno botto fragoroso. L'affondamento è durato solo 15 minuti. Rodriguez e i suoi amici sono riusciti a fuggire su una scialuppa di salvataggio e un gommone. L'equipaggio ha trascorso 10 ore alla deriva, galleggiando per circa nove miglia prima che una nave civile li strappasse dall'Oceano Pacifico in una manovra senza soluzione di continuità prima dell'alba.