Usa Weekly News, Biden: “Ordine d’arresto per Putin è giustificato”

“L’ordine d’arresto per Putin emesso dalla Corte dell’Aja è giustificato”: così Joe Biden sulla scelta dell’istituzione che, però, non è riconosciuta dagli Stati Uniti. Donald Trump, invece, ha chiesto ai suoi sostenitori di “manifestare per riprenderci il Paese” se venisse arrestato dalla procura distrettuale di Manhattan per aver pagato in nero la pornostar Stormy Daniels nell’ottobre 2016 (per evitare che raccontasse ai giornali la loro breve relazione)

A cura di Valentina Clemente