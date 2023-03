Migranti: a Lesbo morta Emilia Kamvysi, nominata al Nobel per la Pace

Cronaca

Dl migranti, da stretta su scafisti a reato di strage in mare: i temi

Nei 12 articoli del testo, licenziato dal Consiglio dei ministri e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, è presente una generale stretta su tutti i punti in materia di migrazione: dall’inasprimento delle pene per chi organizza e conduce i viaggi irregolari di persone verso l’Italia, alla stretta in materia di protezione speciale

Un piano triennale, e non più annuale, per le quote di stranieri da far entrare in Italia con permesso di lavoro. È questo il punto principale evidenziato dal decreto licenziato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale

LA STRETTA – Nel 12 articoli del decreto sono inoltre presenti anche altre questioni: una di queste è l’inasprimento delle pene per trafficanti e scafisti e la contemporanea introduzione di un nuovo specifico reato, che punisce chi promuove i viaggi della disperazione che si trasformano in tragedie come quella di Cutro. Torna inoltre la compressione della protezione speciale, con un parziale ritorno ai decreti Salvini