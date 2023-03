Cinque migranti morti al largo delle coste della Turchia

Cinque migranti sono annegati nella mattina oggi nel Mar Egeo, al largo della città di Didim, nelle acque che circondano la provincia turca di Aydin, costa Sud Ovest della Turchia. Erano partiti su un gommone in viaggio verso la Grecia. Lo ha riferito la guardia costiera turca. "Undici migranti (10 adulti, un bambino) sono stati soccorsi e sono stati trovati 5 corpi", ha riferito in un comunicato ( LO SPECIALE MIGRANTI ).

Erano 31 le persone a bordo del gommone

Cinque sopravvissuti sono riusciti a raggiungere l'isola greca di Farmakonisi, a 10 chilometri dalla costa turca, ha detto la guardia costiera greca, aggiungendo che secondo un testimone, "31 persone erano a bordo dell'imbarcazione quando è partita". In un video diffuso dalla Guardia Costiera turca, i migranti a bordo di un gommone grigio agitano le braccia in mezzo al mare mosso. Dal 2014, 2.269 persone sono annegate nel Mediterraneo orientale, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.