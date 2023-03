Francia, Senato approva l’articolo chiave della riforma delle pensioni

Secondo il piano del governo, l'età pensionabile legale dovrà essere gradualmente innalzata da 62 a 64 anni al ritmo di tre mesi all'anno a partire dall'1 settembre 2023 fino al 2030. Inoltre, per ottenere una pensione "a tariffa intera" il periodo contributivo richiesto passerà dagli attuali 42 anni (168 trimestri) a 43 anni (172 trimestri) entro il 2027, al ritmo di un trimestre all'anno. "Il tuo nome sarà per sempre legato a una riforma che ci riporterà indietro di quasi 40 anni", ha detto la socialista Monique Lubin rivolgendosi al ministro del Lavoro francese Olivier Dussopt. La comunista Eliane Assassi ha denunciato un dibattito "sciatto" e "l'obiettivo" della maggioranza senatoriale di "censurare l'opposizione".

Il governo: “Condanniamo le violenze”

Intanto il governo francese condanna le isolate "violenze" che hanno segnato alcune manifestazioni di martedì contro la riforma delle pensioni e i "tagli volontari" di corrente elettrica. "Capiamo il messaggio dei manifestanti, rispettiamo i disaccordi espressi attraverso le piazze e con gli scioperi. Al contrario, condanniamo le violenze che hanno talvolta segnato alcune manifestazioni come condanniamo i tagli volontari di corrente" elettrica, ha dichiarato il portavoce dell’esecutivo, Olivier Véran, che ha anche condannato "i discorsi che invitano a mettere la nostra economia in ginocchio perché sono discorsi irresponsabili". I sindacati hanno parlato di "mobilitazione storica, la più importante in Francia negli ultimi 40 anni", e di 2,5 milioni di partecipanti (3,5 milioni secondo la CGT), di cui 700.000 soltanto a Parigi. La differenza è sempre più netta e inconciliabile con i dati del ministero dell'Interno, che ha riferito di 81.000 manifestanti nella capitale e poco meno di 1,3 milioni in tutto il Paese. Nel caso degli organizzatori, si tratterebbe di un record, in quello del ministero di un calo rispetto alle ultime giornate di mobilitazione.