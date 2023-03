Usa, alligatore restituito a zoo: nato da uovo rubato 20 anni fa

In Texas uno zoo ha recuperato un alligatore lungo più di due metri e 40, restituito da una donna che non lo poteva più tenere in casa, confessando di aver rubato l'uovo circa 20 anni fa vicino ad Austin. Un post su Instagram riferisce che è stato un guardiacaccia ad aver trovato il rettile, di nome Tewa, nell'ambito di un'indagine svolta nella contea di Caldwell, il mese scorso. Nel post c'è anche un video in cui si vedono i tre agenti che sollevano cautamente l'alligatore su un camion e poi lo rilasciano in un recinto dello zoo.