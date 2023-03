Usa, il fungo etanolo mette in crisi Jack Daniel's: muffa nera ovunque

Un tribunale del Tennessee, lo Stato americano patria della Jack Daniel's, ha bloccato la costruzione di un magazzino del celebre produttore di whisky a causa della muffa nera che invade la zona, provocata da un particolare fungo presente nelle vicinanze delle distillerie di tutto il mondo. Lo stop alla costruzione del magazzino, ripotano i media statunitensi, segue una denuncia sporta da una residente - Christi Long - contro la Contea di Lincoln accusandola di non aver approvato in modo corretto i permessi per il magazzino. Long, che gestisce un locale per eventi vicino a diversi magazzini della Jack Daniel's - tra cui quello in costruzione - afferma che la proliferazione del fungo l'ha costretta a spendere migliaia di dollari per lavare le superfici coperte dalla muffa nera, descritta come una vera e propria 'crosta'.