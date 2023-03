Uk, l’intervista di Sky News a un trafficante di migranti. VIDEO

L’emittente è riuscita a intervistare uno dei trafficanti che porta le persone da un lato all’altro della Manica, con destinazione il Regno Unito. L’uomo ha parlato a condizione di vedere garantito il suo anonimato. “Non lo vediamo come contrabbando. È come lavorare in un ristorante o dal barbiere”, ha detto. Poi spiega: “I trafficanti giocano a nascondino con il governo e la polizia”

L’intervistato spiega che “i trafficanti giocano a nascondino con il governo. Se c’è la polizia ci nascondiamo, aspettiamo fino a quando non se ne sono andati e poi facciamo il nostro lavoro. La polizia ci controlla e noi controlliamo la polizia. Ma se la polizia è là interrompe il tuo lavoro e ti buca il gommone”.

“Queste persone vorranno sempre venire in Uk”

Il trafficante prosegue il suo racconto dicendo: “Non è che ti guardano mentre mandi gente nel Regno Unito e non fanno niente. Questo non succede. Lo giuro, anche se spedissero la gente in Amazzonia loro comunque verrebbero in Uk, se è questo il desiderio. Questa cosa potrebbe cambiare forse per alcune nazionalità. Magari diminuirebbero i numeri, ma non al punto da non avere più rifugiati che vogliono venire. Le persone ancora vorrebbero venire”.