Mali, rapiti due volontari della Croce Rossa

In Mali sono stati rapiti due dipendenti del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Lo ha scritto la filiale maliana dell'ONG su Twitter: "Confermiamo il rapimento di due nostri colleghi questa mattina tra Gao e Kidal", afferma il CICR. "Presente in Mali da 32 anni, il CICR è un'organizzazione neutrale, indipendente e imparziale. Chiediamo di non speculare su questo incidente per non rendere più difficile la sua risoluzione", ha aggiunto. Aminata Alassane, portavoce del CICR in Mali, ha confermato il rapimento: "Il CICR deplora l'incidente e chiede il rilascio del suo personale", ha dichiarato. A maggio, uomini armati hanno rapito tre italiani e un cittadino togolese nel Sudest del Mali.