Usa, negata libertà vigilata all'assassino di Bob Kennedy

La commissione di un tribunale della California ha negato, per la sedicesima volta, all'assassino di Robert F. Kennedy di tornare in libertà vigilata. Sirhan Sirhan, 78 anni, arrestato dopo l'uccisione nel '68 del senatore e candidato presidenziale democratico, è in carcere da cinquantacinque anni. "Per trasformare il peso delle mie azioni - ha spiegato - in qualcosa di positivo, ho dedicato tutta la mia vita a migliorarmi e ad aiutare gli altri in prigione a come fare per vivere una vita pacificata. Garantisco che nessun'altra persona sarà vittima delle mie azioni".