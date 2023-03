Malesia, alluvione e inondazioni: oltre 25 mila persone evacuate

Ambiente

Il vertice Onu si tiene a Sharm El-Sheikh e finirà il 18 novembre. Numerose le polemiche sulla decisione di organizzarlo in un Paese spesso criticato per lo scarso rispetto dei diritti umani. Saranno assenti Paesi come la Cina e la Russia, oltre a Re Carlo III e all'attivista svedese Greta Thunberg

Parte oggi il 27esimo vertice Onu sui Cambiamenti Climatici, la Cop27, che si terrà fino al prossimo 18 novembre a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Sarà un’edizione complessa: l’evento è già al centro di diverse polemiche, a partire da quelle sul rispetto dei diritti umani del Paese in cui si svolge. Nella ricerca complicata di un’intesa su come contrastare la crisi ambientale, quest’anno, entrano in gioco anche tematiche laterali, come i timori di una recessione globale, il caro energia e il rilancio delle energie fossili, tutte conseguenze della guerra in Ucraina