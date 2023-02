Egitto, riprende oggi processo a Zaki: nona udienza a Mansura

Il ricercatore e attivista per i diritti umani, a piede libero dall'8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere, rischia 5 anni di prigione per diffusione di notizie false. I suoi avvocati hanno ripetutamente sostenuto che "tutte le accuse contro Zaki non sono valide"

Riprende oggi a Mansura, in Egitto, il processo nei confronti del ricercatore egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna, Patrick Zaki , arrestato nel febbraio del 2020. Lo riferisce l'ong per i diritti umani con la quale collabora, l'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr). Zaki è accusato di "diffusione di informazioni false" per un articolo che ha scritto sulla difficile situazione dei cristiani copti egiziani. Viene processato dal settembre del 2021 da un tribunale di emergenza per reati di sicurezza dello stato, dopo essere stato in custodia cautelare per un anno e mezzo. Rischia cinque anni di carcere per diffusione di notizie false.

I rischi

"Patrick rischia una pena detentiva di cinque anni solo per aver esercitato il suo legittimo diritto alla libertà di espressione in un articolo intitolato 'Displacement, Killing and Harassment: A Week's Journal of Egypt's Copts' e pubblicato a luglio 2019 sul sito web di 'Daraj'", si legge in una mota dell'Eipr. I suoi avvocati hanno ripetutamente sostenuto che "tutte le accuse contro Zaki non sono valide".

Le accuse

Il ricercatore e attivista per i diritti umani, a piede libero dall'8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere con accuse più gravi legate a dieci post su Facebook ma informalmente accantonate, è sotto processo presso una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori (o d'emergenza) della sua città natale sul delta del Nilo. Patrick, nel processo in corso dal settembre 2021, è imputato per un articolo del 2019 in cui prendeva le difese dei copti, la minoranza cristiana d'Egitto, sottolineando le sanguinarie persecuzioni dell'Isis degli anni precedenti e due casi di discriminazione sociale e giuridica. Pur libero, il 31enne ricercatore in studi di genere ha un divieto di espatrio e non può lasciare l'Egitto.