Generazione Europa, la puntata sull'anniversario della guerra

Il sostegno fermo all’Ucraina, anche militare, è un caposaldo che unisce gli eurodeputati, ma c’è divergenza sull’attacco di Volodymyr Zelensky a Silvio Berlusconi. “Non ha mai avuto la casa bombardata”, aveva detto il presidente ucraino rispondendo al fondatore di Forza Italia che lo accusava di non favorire la pace. Libertà di espressione o inaccettabile dichiarazione che indebolisce l’Italia?

Il supporto all’Ucraina

“L’Ucraina ha resistito e la strategia di Putin ha fallito grazie alle scelte che abbiamo fatto come Ue e come NATO”, dice Sandro Gozi di Renew Europe secondo cui viviamo una nuova fase storica in cui la guerra sarà destinata a durare e per questo motivo sostiene: “È necessario lavorare affinché l’Ue diventi una potenza in politica estera”.

Secondo Fabio Massimo Castaldo del M5s il sostegno militare all’Ucraina è necessario, ma non sufficiente per portare alla pace. “Dobbiamo rilanciare lo sforzo diplomatico, non solo con la Russia, ma soprattutto con gli attori internazionali che non la vedono come noi. Non tutti percepiscono questa guerra come un pericolo esistenziale, molti paesi la considerano una guerra come tante altre”, sostiene.

Secondo l’EIU, il centro di ricerca della rivista inglese The Economist due terzi della popolazione mondiale vivrebbe in paesi neutrali o che si schierano a favore della Russia per quanto riguarda la guerra in Ucraina.