Aya, adottata la bimba nata sotto le macerie del terremoto in Siria

La piccola è stata ribattezzata col nome della madre

approfondimento

Terremoto Siria, si teme rapimento per Aya: spostata in luogo sicuro

La piccola Aya, questo è il suo nome in arabo che in italiano significa “miracolo” era stata estratta viva dalle macerie del palazzo a Jindayris, città siriana al confine con la Turchia, con ancora il cordone ombelicale attaccato. Le sue foto avevano fatto il giro del mondo e tantissimi si erano offerti di adottarla. Ora la neonata, ribattezzata Afraa come la madre, ha ritrovata una famiglia. Gli zii hanno deciso di tenerla e crescerla con loro. Nonostante la situazione difficile che stanno vivendo perché non hanno più una casa, la loro è stata distrutta dal sisma. Quindi vivono a casa di alcuni parenti, e nel frattempo hanno avuto una bimba tre giorni dopo il terremoto. “E' una dei miei figli ora, non farò alcuna differenza tra lei e loro” ha affermato lo zio Khalil al-Sawadi che l’ha accolta con gioia sottolineando come la piccola significhi tanto per loro perché "non e' rimasto nessuno della famiglia a parte lei".