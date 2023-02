Ucraina, Giorgia Meloni a breve a Kiev per incontrare Zelensky

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è attesa a breve nella capitale ucraina Kiev per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I dettagli della visita, per motivi di sicurezza, sono tenuti riservati (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Per ora, grazie a fonti diplomatiche, si sa solo che la premier sarà in giornata a Varsavia dove intorno alle ore 17 incontrerà il premier polacco Mateusz Morawiecki. Lo spostamento a Kiev potrebbe avvenire nelle ore successive o secondo altre fonti nella giornata di domani, martedì 21 febbraio.