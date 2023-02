Royal Mail "incerta su cosa sia successo" alla busta arrivata a Crystal Palace nel 2021. "Mia cara Katie, mi presterai il tuo aiuto – mi vergogno abbastanza di me stessa dopo aver detto quello che ho fatto" è l’inizio della missiva ascolta articolo Condividi

Una lettera persa per posta nel 1916 finalmente consegnata a un indirizzo di Londra più di un secolo dopo essere stata inviata da Bath. La busta che ha un francobollo da un penny George V e timbri postali di Bath e Sydenham, è arrivata nella cassetta delle lettere dell'appartamento del regista teatrale Finlay Glen al Crystal Palace nel 2021. Il giovane ha raccontato la sua avventura al The Guardian. La lettera era indirizzata a Katie Marsh, che era figlia di un ricco mercante e sposata con il commerciante di francobolli Oswald Marsh, Ad inviarla era stata la sua amica Christabel Mennell, che, secondo una ricerca di Stephen Oxford, l'editore di The Norwood Review, una rivista di storia locale, era in vacanza a Bath.

Probabilmente smarrita a Sydenham vedi anche San Valentino, polizia trova bottiglia con lettera d'amore a Manarola "Mia cara Katie, mi presterai il tuo aiuto – mi vergogno abbastanza di me stessa dopo aver detto quello che ho fatto" è l’inizio della missiva. Alcune parti sono difficili da leggere, ma si evince che qualcuno non stesse bene. La Royal Mail si è detta "incerta su cosa sia successo in questo caso". Ma è probabile che la lettera si sia persa nell'ufficio di smistamento di Sydenham, che ha chiuso ed è in fase di riqualificazione. Probabilmente smantellando gli uffici devono aver trovato questa lettera nascosta da qualche parte, forse caduta dietro alcuni mobili.

Lettera arrivata a Crystal Palace nel 2021

La lettera consegnata a una società storica vedi anche Lettera per Babbo Natale "atterra" a Pratica di Mare Finlay Glen, 27 anni, che si è visto la lettera nella cassetta, ha detto che lui e la sua ragazza, Lucy, all’inizio avevano "pensato al 2016. Poi abbiamo visto che aveva il timbro del re e ci siamo resi conto che la data era del 1916, quindi abbiamo pensato che potevamo aprirla”. La busta era in condizioni abbastanza buone, anche se un po’ rovinata nella parte superiore. Glen e la fidanzata alla fine si sono messi in contatto con la società storica locale. "Non avevamo idea che così tante persone la avrebbero trovata così interessante", ha commentato il giovane regista.