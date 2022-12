Lettera per Babbo Natale "atterra" a Pratica di Mare

Mondo

Per festeggiare il 25 dicembre c’è chi partecipa a messe, chi ammira presepi e chi ha tradizioni meno legate alla religione: in Svizzera, ad esempio, ci si butta in acqua, in Serbia si va in moto vestiti da Babbo Natale, in Grecia si liberano lanterne nel cielo. Ecco le immagini più belle dai diversi Paesi