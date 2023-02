Ohio, treno esplode rilasciando sostanze tossiche: si teme disastro

Cinema

Terremoti, virus, siccità, glaciazioni improvvise, tsunami, disastri di proporzioni inenarrabili. Il 13 ottobre si celebra l’International Day for Disaster Reduction, la Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali voluto dalle Nazioni Unite per promuovere una cultura globale nel tentativo di ridurre l'impatto delle calamità. Da Geostorm a Virus letale, passando per Greenland e The Day After Tomorrow, ecco alcune pellicole sul tema