Usa, oggetti aerei abbattuti potrebbero avere origine extraterrestre

Aumentano gli oggetti non identificati abbattuti nei cieli del nord America: "Abbiamo chiamato gli ultimi tre oggetti e non palloni per una ragione", ha dichiarato il generale VanHerck, capo del Norad

Non solo i palloni spia cinesi, a quanto scrive la Bbc infatti non è chiara la provenienza di alcuni oggetti volanti abbattuti nei cieli del Nord America nelle ultime settimane, e come questi siano riusciti a rimanere così in alto per lungo tempo.

"Oggetti, non palloni"

Sono quattro infatti gli abbattimenti di oggetti aerei nei cieli statunitensi nell'ultimo mese, con un esponente militare che, come riportato dalla Bbc, avrebbe dichiarato che si potrebbe trattare di un tipo di pallone gassoso o alimentato da un sistema di propulsione. Per questo motivo quindi non sarebbe da escludersi l'origine extraterrestre di questi oggetti. "Abbiamo chiamato gli ultimi tre oggetti e non palloni per una ragione", ha dichiarato il generale VanHerck, capo del Norad (North American Aerospace Defense Command): "Lascio il compito di comprenderne l'origine alla nostra intelligence e al controspionaggio".

L'importanza dei detriti



Niente a che vedere quindi con i presunti palloni spia cinesi che stanno creando un caso di diplmoazia tra i due paesi, ma oggetti più piccoli e difficili da categorizzare, che potranno essere studiati più a fondo solo una volta in possesso dei detriti. Per ora quindi la priorità del governo è quella di recuperare quanto rimasto da questi oggetti abbattuti, in modo da risalire il prima possibile alla loro origine.