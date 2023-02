Attentato Gerusalemme, auto su pedoni: due morti e diversi feriti

E' salito a due il bilancio delle vittime israeliane falcidiate da un auto lanciata da un palestinese, con cittadinanza di Israele, contro un gruppo di persone in attesa ad una fermata di autobus a Ramot, rione di Gerusalemme nord. Oltre ad un bambino di 6 anni, è morto anche un giovane di circa 20 anni. Tra i feriti c'è un altro minore, considerato attualmente in condizioni critiche. Lo riferiscono i media locali. Il presunto autore dell'attacco, un palestinese, sarebbe stato "neutralizzato" da un agente di polizia e non da civili armati come apparso in un primo momento (SPECIALE GERUSALEMME).