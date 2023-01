Attacco a Gerusalemme, 42 arresti. Due feriti in un altro attentato

Il nuovo attacco è avvenuto alle pendici delle mura della Città vecchia nel rione a popolazione mista di Silwan. I due feriti sono un ragazzo di 22 anni definito "in condizioni gravi" e un 45enne. Forze israeliane in "massima allerta"

Due israeliani sono stati feriti in un attentato a Gerusalemme questa mattina, quattordici ore dopo quello condotto presso una sinagoga. L'attacco a colpi di arma da fuoco è avvenuto alle pendici delle mura della Città vecchia nel rione a popolazione mista di Silwan (Città di Davide). I due feriti sono un ragazzo di 22 anni definito "in condizioni gravi" e un 45enne. Entrambi sono stati portati in ospedale. La polizia ha confermato che il responsabile dell'attentato è stato "neutralizzato".

Sette morti nell'attacco della sinagoga

Il nuovo attacco arriva all’indomani dell’attentato davanti a una sinagoga della città ieri in pieno shabbat, quando un palestinese di 21 anni senza nessun precedente ha aperto il fuoco sulla folla, lasciando a terra almeno 7 morti e una decina di feriti. Per l'attacco sono state arrestate 42 persone. Dopo aver aperto il fuoco il giovane è fuggito in auto verso il vicino quartiere arabo di Beit Hanina. Inseguito e raggiunto dagli agenti gli ha sparato contro ma è stato ucciso dalla reazione armata dei poliziotti. Hamas e la Jihad islamica hanno parlato di "un'operazione eroica" e di una "vendetta per i morti di Jenin", all'indomani del blitz antiterrorismo israeliano in cui sono rimasti uccisi 9 palestinesi.