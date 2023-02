Usa, pena di morte per John Balentine in Texas: 6a esecuzione del 2023

Il 54enne, afroamericano, è stato ucciso con un'iniezione letale nel carcere di Huntsville. Era stato condannato per l'uccisione di tre teenager, mentre dormivano, nel 1998. Le madre dei tre ragazzi erano presenti all'esecuzione

Un'altra pena di morte in Texas, dove è stata portata a termine la sesta esecuzione negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. John Balentine, 54 anni, afroamericano, è stato ucciso con un'iniezione letale nel carcere di Huntsville. Balentine era stato condannato per l'uccisione di tre teenager mentre dormivano nel 1998. Le madre dei tre ragazzi uccisi con un colpo alla testa erano presenti all'esecuzione.

Le scuse ai familiari delle vittime

Come racconta l'Huffington Post, Balentine ha rilasciato una breve dichiarazione prima di entrare nella camera della morte, ringraziando gli amici per averlo sostenuto. Poi si è girato a guardare i parenti delle vittime di omicidio, scusandosi: "Spero - ha detto - che possiate trovare nel cuore la forza per perdonarmi".