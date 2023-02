Terremoto Turchia, Onu: "Aiuti a Siria non siano politicizzati"

Gli aiuti di emergenza in Siria "non devono essere politicizzati", parte degli aiuti di emergenza passerà oggi attraverso il valico tra Turchia e Siria. Lo ha dichiarato l'Organizzazione delle Nazioni Unite ( TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA, LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

"11 milioni di persone colpite dal sisma in Siria"

Un alto funzionario delle Nazioni Unite ha affermato che circa 11 milioni di persone sono state colpite dal disastro provocato dal terremoto in Siria, inoltre le nuove nevicate hanno aggravato la crisi umanitaria. Lo riferisce la Cnn. "Il numero di persone che avevano bisogno di assistenza nella regione prima del terremoto era di 15,3 milioni, ma ora dovrà essere rivisto", ha detto mercoledì in un briefing il coordinatore residente delle Nazioni Unite per la Siria, El-Mostafa Benlamlih. Nella sola antica città di Aleppo, si ritiene che 100.000 persone siano senzatetto, di cui 30.000 attualmente ospitate in scuole e moschee. "Quelli sono i fortunati", ha commentato. I restanti 70.000 "hanno la neve, sono al gelo e vivono in una situazione terribile", ha aggiunto. "Coloro che sono ancora vivi sotto le macerie potrebbero morire a causa del freddo", ha osservato il dottor Mostafa Edo, direttore nazionale di MedGlobal. L'assistenza in Siria "non è neanche lontanamente sufficiente", le Nazioni Unite hanno chiesto aiuti salvavita "urgenti", ha affermato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen.