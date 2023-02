Guerra Ucraina, Oleksii Reznikov si è dimesso da ministro della Difesa

Mondo

Nato il 12 giugno 1980 a Chmel'nyc'kyj, in Podolia, prima di entrare in politica ha lavorato come avvocato. Si candida e viene eletto per la prima volta nel 2019, tra le file del partito di Zelensky. Nel 2021 aveva assunto la guida del Ministero che ha mantenuto fino alla morte. Il velivolo su cui si trovava è precipitato vicino a un asilo. Nell'incidente sarebbero decedute in tutto 16 persone, tra cui alcuni bambini