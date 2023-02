Iran, Khamenei concede grazia a migliaia detenuti, anche manifestanti

Il leader supremo ha promulgato un decreto per l’anniversario della rivoluzione e riguarda anche persone in carcere per altri reati

L’ayatollah Ali Khamenei, ha promulgato un decreto per liberare “decine di migliaia” di prigionieri in carcere arrestati durante le proteste che hanno coinvolto l'Iran negli ultimi quattro mesi (oltre 20 mila persone secondo Human Rights Activists News Agency). L’indulto è stato deciso per commemorare la rivoluzione islamica del 1979. Secondo l’agenzia di stampa Fars, la decisione riguarderebbe anche prigionieri arrestati per altri reati: “Chi non è accusato di spionaggio per agenzie straniere, di avere stretto contatti diretti con agenti stranieri, si avere commesso omicidio o violenze, di avere incendiato proprietà dello Stato e chi non è stato denunciato da un privato verrà liberato”.