E' morto Paco Rabanne, lo stilista spagnolo aveva 88 anni

Spettacolo

Non soltanto la Pigeon Clutch di JW Anderson merita una menzione speciale per stranezza e originalità: oltre alla borsa a forma di piccione avvistata in alcuni scatti condivisi da Sarah Jessica Parker dal set della serie TV “And Just Like That”, scopriamo assieme tante altre borse dalle forme e fogge altamente bizzarre che faranno battere i cuori di chi ama non passare inosservato