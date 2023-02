Tel Aviv, neonato abbandonato in aeroporto dai genitori per non pagare

Due genitori con passaporto belga sono stati arrestati dalla polizia dopo aver lasciato il loro bambino al check-in all'aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv , secondo la CNN . La coppia avrebbe tentato di imbarcarsi su un volo Ryanair da Tel Aviv a Bruxelles senza il biglietto per il loro bambino. Quando gli è stato chiesto di munirsi di regolare biglietto di viaggio anche per il piccolo, si sarebbero rifiutati di pagare e sembra abbiano lasciato il loro bambino nel passeggino incamminandosi verso il controllo passaporti. Il personale dell'aeroporto ha notato l'accaduto e ha contattato la polizia, che ha trovato i genitori e li ha portati via per interrogarli.

La replica di Ryanair

Il desk manager di Ryanair ha dichiarato: "Tutti i lavoratori erano sotto shock. Non abbiamo mai visto niente del genere. Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo". I funzionari dell'aviazione statale hanno riferito al notiziario israeliano Mako che i due apparivano ansiosi di superare i controlli di sicurezza, con o senza il loro bambino. "La coppia è arrivata in ritardo per il volo dopo che i banchi del check-in del volo erano stati chiusi", ha detto l'autorità aeroportuale israeliana. "I due genitori hanno lasciato il cestino con il bambino e volevano imbarcarsi verso il terminal dei controlli di sicurezza per raggiungere il gate di partenza", ha detto l'autorità. Un capoturno di QAS, che gestisce i servizi a Ben-Gurion, "ha riportato la coppia ai banchi di volo per prendere il bambino e ha chiamato la polizia e una guardia di sicurezza".