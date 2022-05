Morto Kaif, il bambino abbandonato dai genitori e preso in affido

Kaif aveva una sindrome rara che conta solo 170 casi in tutto il mondo. Il bambino, che il 7 giugno avrebbe compiuto quattro anni, non ce l'ha fatta e si è arreso alla malattia. Era stato abbandonato dai genitori ma poi l'incontro con Chiara Fossombroni presso l'ospedale Meyer di Firenze gli aveva restituito una famiglia. Il piccolo è morto domenica primo maggio ma per la sua mamma affidataria "ogni giorno con lui è stato un dono".

L'incontro con Chiara

Chiara Fossombroni, 47enne consigliera del Quartiere 2 di Firenze, ha incontrato per la prima volta il bambino quando lui aveva un anno e mezzo e si trovava su un letto di ospedale. "Non era mai uscito dall'ospedale - ha raccontato la donna al quotidiano La Nazione - per i primi due anni non ha potuto mangiare né bere, nutrendosi tramite un sondino. Si è appoggiato sul mio seno e io sono diventata sua madre". Chiara ha ricordato alcuni momenti della sua vita con Kaif. "Fu amore a prima vista. Il professor Massimo Resti, che lo aveva in cura, mi disse che aveva tanto bisogno di affetto che si sarebbe attaccato anche a un manico di scopa pur di trovarne. Quel manico di scopa sono stata io". Quando le condizioni di salute lo permettevano, Chiara portava il bambino fuori dall'ospedale, a vedere l'erba, il mare, la montagna. Negli ultimi mesi però le sue condizioni erano peggiorate, anche a causa di un'immunodeficienza combinata che ha reso la sua sindrome ancora più grave.