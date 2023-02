Germania, donna uccide sua sosia per inscenare propria morte

Instagram: Same de la same

Dai politici alle star, ecco i sosia più famosi. FOTO

Sono tornati alla ribalta grazie a Kim Jong Un. Dalla regina Elisabetta a Meghan Markle, da Cristiano Ronaldo a Messi: nel mondo sono molte le persone comuni che si divertono a sfruttare la somiglianza per imitare i personaggi famosi. Gli imitatori non si fermano solo ai vip, ma arrivano anche ai capi di Stato

Gli 007 della Corea del Sud hanno risolto il “mistero” che riguardava le apparizioni pubbliche di Kim Jong Un, leader della Corea del Nord: il sospetto era che il dittatore si facesse sostituire da un “sosia” per gli eventi. L’intelligence sudcoreana ha invece stabilito che Kim ha perso 20 chili dal 2019: per questo sembra diverso (in foto Kim Jong Un e, a sinistra, il suo sosia)

Se il dittatore non usufruisce dei servizi di un sosia ufficiale, è certo che nel mondo molti si sono divertiti a imitarlo. E non solo lui: da Putin a Barack Obama, è lunga la lista dei politici e capi di Stato che sono stati imitati dai loro sosia. Ecco le immagini (in foto Vladimir Putin e, a sinistra, il suo sosia)