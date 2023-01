Iran, coppia di attivisti condannata a 10 anni di carcere per un ballo

La coppia ha pubblicato sui social un video che li mostrava danzare insieme nella centrale piazza Azadi, a Teheran. Non potranno pubblicare contenuti su internet, né lasciare l'Iran per due anni, dopo aver scontato la pena

Sentenza choc in Iran, dove un tribunale ha condannato due blogger a 10 anni e sei mesi di carcere ciascuno per aver pubblicato sui social un video in cui ballavano insieme nella centrale piazza Azadi, a Teheran, mentre nel Paese è in corso una repressione dallo scorso settembre. Lo scrive il portale Iran wire. I due blogger condannati, Amir Ahmadi, e la fidanzata Astiaj Haghighi, riferisce il sito, non potranno pubblicare contenuti su internet, né lasciare l'Iran per due anni, dopo aver scontato la pena.