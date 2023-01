Geco sopravvive a viaggio da Egitto a UK nascosto nelle fragole

Scienze

Sono più intelligenti i cani o i gatti ? La scienza se lo chiede da anni e una risposta c’é: sono intelligenti in modi diversi e non esiste un equivalente metro di paragone. Dipende dal metodo di valutazione che si sceglie

Secondo alcuni scienziati, però, il termine di paragone non reggerebbe. I neuroni sono le unità di elaborazione delle informazioni di base, quindi, in teoria, più ce n’è, più si è cognitivamente capaci. Ma nella realtà il numero di neuroni non è sinonimo di intelligenza, così come non lo è la grandezza del cervello