Un pullman in viaggio dalla città di Quetta a Karachi si è schiantato contro un pilastro di un ponte nel corso di una inversione a U ed è finito in un burrone. Naufragata inoltre una barca che trasportava una trentina di studenti in gita scolastica

Due incidenti e oltre 50 morti in Pakistan, questa mattina: un bus con 48 passeggeri a bordo è precipitato in un burrone nella provincia del Balochistan sudoccidentale e una barca che trasportava una scolaresca sul lago Tanda Dam, nel Khyber Pakhtunkhwa, è naufragata.

Il bus stava viaggiando dalla città di Quetta a Karachi quando è finito in un burrone nel distretto di Lasbela. Al momento, le autorità parlano di 41 vittime. Come riferito dall’assistente del commissario Lasbela Hamza Anjum, il pullman si è schiantato contro un pilastro del ponte, cadendo successivamente in un burrone e prendendo fuoco. L’autista stava eseguendo un’inversione a U.

Sulla barca c'erano invece una trentina di studenti in gita scolastica: per il momento si contano dieci morti, fra i 7 e i 14 anni. Sono nove i dispersi. Undici le persone tratte in salvo, fra cui sei in condizioni critiche. Queste tragedie sono comuni in Pakistan a causa di imbarcazioni vecchie che spesso si rovesciano perché sovraccariche. Inoltre, molte persone nel Paese non sanno nuotare. Soprattutto le donne, che sono scoraggiate dall'imparare a nuotare a causa delle tradizioni sociali conservatrici.