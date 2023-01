Uk, 14enne ha un arresto cardiaco dopo essersi spruzzata il deodorante

Probabilmente, la quantità di deodorante spruzzata da Giorgia era maggiore di quanto normalmente se ne fa uso. Il certificato di morte della minorenne parla di inalazione di "aerosol". E' stata aperta un'inchiesta. Non è l'unico caso al mondo. I genitori della giovane vittima stanno cercando di far chiarezza sulle controindicazioni nell'uso di questo prodotto ascolta articolo Condividi

Ha fatto il giro del web la storia di Giorgia Green, 14 anni, originaria di Derby una città della Gran Bretagna che ha avuto un arresto cardiaco dopo essersi spruzzata il deodorante. È un evento raro, ma non è l'unico caso al mondo. I genitori di Giorgia infatti sono venuti a conoscenza di altri giovani che sono morti accidentalmente dopo aver inalato il deodorante ed ora si stanno battendo per inserire avvertenze più chiare sulle confezioni, come racconta The Guardian.



Il certificato di morte di Giorgia parla di “inalazione di aerosol” È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Giorgia e il medico legale ha constatato che la causa di morte della minorenne era “non accertata ma coerente con l'inalazione di aerosol”. Probabilmente, la quantità di deodorante spruzzata da Giorgia era maggiore di quanto normalmente se ne fa uso. Secondo l'agenzia governativa britannica di statistica, l'Office for National Statistics (ONS), il "deodorante" è stato menzionato su 11 certificati di morte tra il 2001 e il 2020. Il butano che è l'ingrediente principale del deodorante di Giorgia è stato registrato come coinvolto in 324 decessi tra il 2001 e il 2020. Propano e isobutano, altre sostanze presenti nel deodorante di Giorgia sono stati citati rispettivamente in 123 e 38 decessi. L'ONS ha affermato che l'inalazione di gas butano o propano può portare a insufficienza cardiaca. Inoltre, la Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) ha affermato che un certo numero di persone è morto dopo aver spruzzato troppo deodoranti.