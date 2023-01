Nuova Zelanda, chi è Clarke Gayford: futuro marito della ex premier

Le dimissioni

Jacinda Ardern ha spiazzato tutti ieri mattina, quando in conferenza stampa ha annunciato le sue dimissioni, una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. "Avere un ruolo così privilegiato comporta responsabilità, tra cui quella di sapere in quale momento sei la persona giusta per stare al comando e anche in quale momento non lo sei", ha spiegato. "Ho dato tutta me stessa ma mi è anche costato molto. Non posso e non devo fare questo lavoro se non ho il pieno di energie, sono umana". E come umana, ora il suo pensiero è dedicarsi alla sua famiglia. Proprio alla figlia la donna ha dedicato il suo primo pensiero dopo le dimissioni: "Neve, la mamma non vede l'ora di essere presente quando inizierai la scuola quest'anno". Il matrimonio tra Ardern e ilkcompagno era previsto per il 2022 ma poi rimandato a causa delle restrizioni covid imposte proprio dalla premier che ora non vuole più rimandare: "Ora sposiamoci", è stato il pensiero rivolto al partner.