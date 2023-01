Armenia, incendio in una caserma dell'esercito: 15 morti

Le fiamme sono divampate per cause ancora da stabilire. Lo ha riferito il ministero della Difesa del Paese. “Le condizioni di tre militari sono valutate come gravi", si legge nella nota

Un incendio scoppiato nella notte nella caserma di un'unità militare armena ha provocato la morte di almeno 15 militari e altri tre sono in gravi condizioni: lo ha riferito il ministero della Difesa del Paese. "Secondo le informazioni preliminari, 15 militari sono stati uccisi a causa di un incendio scoppiato in una caserma che ospita un'unità militare di ingegneri e cecchini”. La caserma si trova nel territorio del villaggio Azat, nella zona di Gegharkunik, a circa 80 chilometri a est della capitale Yerevan. “Le condizioni di tre militari sono valutate come gravi", ha dichiarato il ministero in una nota.