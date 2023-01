Peggy, il cane in gara per il titolo di più brutto del Regno Unito

Si crede che sia un Carlino incrociato con un cane crestato cinese. La proprietaria dell’esemplare in lizza per il dubbio titolo ha detto che ha scelto di adottare il cane eccentrico perché sembrava così "non amato e insolito"

Peggy the Pugese dell'East Yorkshire si candida per essere nominata il cane più brutto del Regno Unito. Si tratta di un esemplare di quattro anni, che si ritiene un incrocio tra un carlino e un crestato cinese - o Pugese - appartiene a Holly Middleton di Leven, nello Yorkshire orientale. La signora Middleton, 36 anni, ha adottato Peggy quando aveva solo sei mesi e ha detto che se per strada causa scalpore in famiglia è molto amata. "Stavamo cercando un cane e sapevamo che volevamo qualcosa di piccolo, qualcosa che si adattasse alla nostra vita abbastanza facilmente, ma non andavamo necessariamente alla ricerca di un cane particolare", ha detto.