Parigi, referendum monopattini elettrici a noleggio

Odi et amo. Ecco come si potrebbe definire il rapporto tra i cittadini e i monopattini elettrici. Forse più odi che amo quello invece tra monopattini e istituzioni. A tal punto che il 2 aprile prossimo i parigini saranno chiamati a decidere in un referendum se proibire o meno l'utilizzo dei monopattini elettrici a noleggio, che tanto caos hanno provocato per le strade della capitale francese. Ad annunciare il voto la sindaca Anne Hidalgo nel corso di un'intervista a " Le Parisien ", che si è dichiarata apertamente favorevole a vietarli, ma ha anche chiarito che "rispetterà il voto dei parigini".

Parigi dispone di circa 15mila monopattini in sharing, gestiti da tre società, Lime, Dott e Tier. Secondo i critici dei mezzi elettrici, chi li utilizza non rispetta a sufficienza le regole della strada. C'è chi sfida il diveto di guidare sui marciapiedi o di parcheggiare in maniera ordinata, chi li abbandona nei parchi o addirittura nella Senna. I sostenitori invece parlano di un'alternativa alle auto o ai trasporti pubblici veloce e non inquinante.

A settembre il Comune aveva già minacciato i tre operatori del servizio del mancato rinnovo delle licenze, che scadranno a marzo, se non fossero riusciti a limitare la guida spericolata e altri "abusi". Gli stessi operatori a novembre hanno suggerito una serie di miglioramenti, tra cui dotare i monopattini di targhe che consentirebbero di rintracciare più facilmente gli utenti che passano con il semaforo rosso o che viaggiano in coppia sui veicoli per una sola persona, entrambe violazioni comuni.