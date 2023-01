Strage in una casa in California: sei morti, anche neonato di 6 mesi

La polizia sta cercando due uomini. Si tratta probabilmente di una lite tra gang rivali. Gli agenti hanno risposto ad una chiamata a Goshen e quando sono arrivati nei pressi dell'abitazione hanno trovato due persone uccise per strada e una terza silla soglia. Altre tre vittime nella casa

Sei persone, tra cui una madre di 17 anni e il suo bambino di 6 mesi, sono state uccise in una sparatoria avvenuta attorno alle 3 del mattino in una casa nella California centrale. Lo riferisce l'Associated Press citando fonti di polizia. Gli agenti stanno cercando due uomini. Si tratta probabilmente di una lite tra gang rivali. Gli agenti hanno risposto ad una chiamata a Goshen e quando sono arrivati nei pressi dell'abitazione hanno trovato due persone uccise per strada e una terza sulla soglia. Le altre tre vittime sono state trovate all'interno della residenza.