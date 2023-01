Cina, primo Boeing 737 in volo 4 anni dopo incidenti

Gli incidenti

approfondimento

Fu un software difettoso all'origine dei due disastri aerei, costati in totale 346 vittime, che il 14 marzo 2019 portarono la Federal Aviation Administration statunitense a imporre il blocco più lungo della storia dell'aviazione al modello 737 Max 8 della Boeing. Il primo avvenne il 29 ottobre 2018, quando il volo Lion Air 610 cadde nel mare di Giava, portando via con sé 189 vite. Il secondo coinvolse, il 10 marzo 2019, un altro 737 Max 8, il volo Ethiopian Airlines 302. Dopo quest'ultima tragedia, nella quale perirono 157 persone, vennero lasciati a terra tutti gli esemplari del modello. Entrambi gli incidenti, avvenuti a pochi minuti dal decollo, erano dipesi dal cattivo funzionamento di un programma di pilotaggio automatico per il quale i piloti non avevano ricevuto una formazione adeguata.