New York, scontro tra aereo Ita Airways e Delta al Jfk: danni lievi

Piccolo incidente per un Airbus di Ita Airways che si è scontrato con un aereo di Delta Airlines all’aeroporto di New York. Nelle ultime ore stanno emergendo dettagli e materiale video. Si tratta di un tamponamento in pista, avvenuto al Jfk lo scorso 2 gennaio ai danni di un aereo, modello Bombardier. La coda del velivolo è stata investita dall’ala destra: l’aereo ha riportato seri danni, mentre l’airbus è stato tranciato di netto. Un audio diffuso su YouTube (lo trovate qui o in fondo all'articolo) riporta le conversazioni avvenute quando la Torre di controllo è stata avvertita del tamponamento e i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona della collisione.