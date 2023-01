Ita, pubblicato Dpcm: riparte iter privatizzazione. Lufthansa in pole

Il decreto approvato dal governo lo scorso dicembre è arrivato in Gazzetta Ufficiale. Viene previsto un meccanismo che prevede la vendita in più fasi, circoscritto ai soggetti che abbiano già partecipato alla fase della procedura già conclusa e che siano in grado di "acquisire una partecipazione iniziale nella società di entità tale da confermare la serietà dell'impegno oltre che di acquisirne successivamente il controllo o la maggioranza del capitale". Di fatto, si attende l'offerta della compagnia tedesca

Riparte l’iter di privatizzazione di Ita Airways, la compagnia aerea italiana di bandiera che ha sostituito Alitalia nell’autunno 2021. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che fissa le modalità della procedura, approvato dal governo lo scorso 21 dicembre. Viene previsto un meccanismo che prevede la vendita in più fasi e si limita il campo di azione non solo “ai soggetti che hanno già partecipato alla procedura" precedente ma anche che siano "in grado di acquisire una partecipazione iniziale nella società di entità tale da confermare la serietà dell'impegno oltre che di acquisirne successivamente il controllo o la maggioranza del capitale”. Per il momento a mostrare interesso esplicito verso Ita è soltanto la tedesca Lufthansa, a cui adesso spetta formulare l’offerta.